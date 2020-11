Corinthians visita América-MG para tentar seguir vivo na Copa do Brasil

O Corinthians visita o América-MG hoje, às 21h30, no estádio Independência, no duelo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida em casa por 1 a 0, o time paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo regulamentar. Vale lembrar que na atual edição não tem regra do gol fora de casa.

"Vamos buscar a classificação, não tem outra conversa, independentemente de ter de fazer um ou dois gols, é entrar, lutar e honrar a camisa para conseguir essa classificação", disse o volante Ramiro, um dos destaques na vitória por 1 a 0 sobre o Inter pelo Brasileirão.

Para a partida, o técnico Vagner Mancini não contará com Otero, Fábio Santos e Gustavo Mosquito, que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes. Jô viajará para Belo Horizonte, mas é dúvida. Boselli não participou do último treino por causa de uma lombalgia e deve ficar fora da partida.

"No primeiro jogo, trabalhamos no campo do adversário, mas sem finalizar muitas jogadas, sem êxito no último passe. Isso temos que melhorar bastante. É um jogo que define muita coisa na temporada", encerrou Ramiro.

Após a partida, os jogadores permanecerão na capital mineira e depois já viajam para Goiânia, onde, no sábado, a equipe enfrentará o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG X CORINTHIANS

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Joseph, Arthur e Sávio; Flávio, Alê e Guilherme; Felipe Augusto, Rodolfo e Marcelo Toscano.Técnico: Lisca.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton; Xavier, Éderson e Ramiro; Cazares, Davó e Léo Natel (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

LOCAL: Independência.

HORÁRIO: 21h30.

NA TV: Globo, SporTV e PPV.