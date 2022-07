Corinthians visita turbulento Atlético-MG em duelo direto pela vice-liderança do Brasileirão

Neste domingo, às 18h00 (horário de Brasília), o Corinthians visita o Atlético-MG, no Mineirão, pela décima nona rodada do Brasileirão em busca de se consolidar na vice-liderança do campeonato e se manter ainda mais vivo na caça ao líder Palmeiras. Apesar da proximidade com o adversário na tabela, as equipes se encontram em momentos completamente distintos.

O triunfo corintiano sobre o Coritiba por 3 a 1 na última quarta-feira deu gás à equipe e animou o torcedor, que celebra chegadas recentes de Yuri Alberto para o comando de ataque e o retorno do zagueiro Fabián Balbuena, que foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Dínamo Moscou, da Rússia. Outro reforço para a partida será o retorno do técnico Vítor Pereira, que cumpriu suspensão no duelo com o Coritiba e volta a comandar a equipe no banco de reservas. Além de ter empolgado a torcida, o triunfo garantiu ao Corinthians os mesmos 32 pontos do Atlético-MG, porém, os paulistas superam os mineiros nos critérios de desempate e se garantem na segunda colocação.

Leia Também Turco Mohamed é demitido no Atlético-MG após empate em Cuiabá e pressão da torcida

Do outro lado do duelo, contudo, a situação é oposta. O Atlético-MG chega para o confronto em meio a um clima de incertezas e turbulências. A equipe apenas empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, 15º na tabela, e demitiu o técnico Antonio ‘Turco’ Mohamed na última sexta-feira. Em sua terceira passagem pela equipe mineira, Cuca, que foi confirmado neste sábado como novo treinador da equipe, fará sua reestreia à frente do Atlético-MG.

Apesar de chegar para a partida em melhor momento, o Corinthians terá de lidar com um tabu incômodo: não vencer o Atlético-MG há cinco partidas. O último triunfo da equipe paulista foi justamente em 1º de setembro de 2019- dia do aniversário de 109 anos do Corinthians. Na ocasião, a equipe venceu por 1 a 0. Porém, de lá para cá, nos últimos cinco confrontos, cinco vitórias atleticanas.

Se Vítor Pereira pôde contar com a estreia de Yuri Alberto no duelo com o Coritiba, um velho conhecido da torcida, enfim, pode reestrear pela equipe. O nome de Fabián Balbuena já apareceu no BID da CBF e o zagueiro paraguaio estará à disposição do técnico português e poderá reforçar a zaga corintiana que terá a missão de parar o terceiro melhor ataque da competição, ao lado do Internacional, com 26 gols.

Caso vença a partida contra o Atlético-MG, o Corinthians saltará para os 35 pontos, ficando a apenas um do Palmeiras, que entra em campo no domingo, contra o Internacional. Em caso de derrota, a equipe corre o risco de se distanciar do topo da tabela, uma vez que em caso de vitórias em suas respectivas partidas, Fluminense e Athletico-PR, com 31 pontos, e Internacional, com 30, podem ultrapassar a equipe na classificação.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio , Jair e Zaracho; Ademir (Pedrinho), Hulk e Vargas (Pavón). Técnico: Lucas Gonçalves (interino)

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Rafael Ramos (Bruno Méndez), Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Willian e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO: Ramon Abatti.

HORÁRIO: 18h (horário de Brasília)

LOCAL: Estádio do Mineirão.

TV: Premiere.