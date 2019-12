Corinthians visita Atlético-MG para garantir vaga à Libertadores

O Corinthians tem a oportunidade de garantir vaga na Libertadores da próxima temporada neste domingo. Para isso, precisa vencer o Atlético-MG, às 18h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e torcer para que o Goiás perca para o Fortaleza nesta 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se essa combinação acontecer, o time alvinegro abre sete pontos para o nono colocado, faltando apenas duas rodadas para o término da competição.

O problema é que a equipe comandada pelo interino Dyego Coelho terá pela frente um time que ainda precisa se garantir matematicamente na elite do futebol nacional. Apesar de não viver situação desesperadora, o Atlético-MG corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão.

"Nesses últimos jogos que faltam, nós estamos trabalhando e queremos a vitória para conseguir nosso objetivo que é estar na Libertadores, trabalhando a cada dia que passa, entendendo cada vez mais o que o Coelho passa para nós, chegar no jogo e ir bem", disse o atacante Janderson.

Coelho ainda não deu pistas da escalação. Quem não deve ir para o jogo é o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que se recupera de problema no ombro direito. Carlos Augusto será o substituto. Pedrinho é dúvida também por causa de um problema no ombro. E no ataque há a indefinição sobre quem começará como centroavante: Gustagol ou Boselli.

O Corinthians vem de vitória sobre o Avaí por 3 a 0 e ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileiro com 53 pontos, quatro a mais do que o Goiás, o nono e primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. O time alvinegro também tem a oportunidade de diminuir a distância em relação ao São Paulo, que tem 57 pontos, e está em sexto, com vaga provisória à fase de grupos.

O Atlético está há quatro jogos sem vencer na competição e ocupa o 14º lugar na tabela com 42 pontos, a seis do arquirrival Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS

ATLÉTICO-MG: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Jair; Luan (Otero), Cazares e Marquinhos; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho (Mateus Vital); ; Janderson, Boselli (Gustagol) e Clayson. Técnico: Dyego Coelho (interino)

ÁRBITRO: Paulo Roberto Alves Junior

HORÁRIO: 18H

LOCAL: Estádio Independência.

NA TV: Première.