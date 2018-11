Corinthians visita Atlético-PR para se livrar do rebaixamento no Brasileiro

O Corinthians visita o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de garantir a permanência na elite nacional em 2019.

Para que isso aconteça, o time alvinegro precisa abrir ao menos sete pontos do rebaixamento - a distância hoje está em seis pontos. No duelo, o técnico Jair Ventura deve repetir a escalação de maneira inédita. Desde que assumiu a equipe, ele nunca manteve os mesmos titulares de um jogo para o outro.

O volante Thiaguinho continua na equipe mesmo com a volta de Douglas, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Vasco (1 a 0) por ter sido expulso contra o Cruzeiro. "É um privilégio ser escolhido no meio de tantos jogadores bons. Tenho que agradecer e trabalhar forte", disse o novo titular da posição.

Além dele, outro que ganhará nova chance é o meia-atacante Matheus Vital, autor do gol sobre o Vasco. Ele segue na vaga de Romero, que está na seleção paraguaia e só estará à disposição de Jair Ventura para a partida contra a Chapecoense, domingo, na Arena Corinthians.

O treinador relacionou o lateral-esquerdo Carlos Augusto, mas a tendência é que o jogador comece no banco de reservas, pois se reapresentou somente nesta quarta-feira depois de defender a seleção brasileiro sub-19 em amistoso contra a Colômbia, terça-feira, em Goiânia. Com isso, Danilo Avelar se mantém entre os titulares.

Ficaram de fora da lista do jogo o goleiro Walter e o atacante Jonathas, ambos por opção do treinador. A assessoria de imprensa do clube informou que o goleiro não foi relacionado por causa do revezamento com o reserva Caíque. O atacante perdeu espaço no Corinthians após a fraca apresentação no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e não vem treinando nem no time reserva.

Atlético está invicto há 12 jogos invicto em casa

Com alguns jogadores machucados e outros suspensos, o técnico Tiago Nunes já avisou que deve escalar o que tem de melhor à disposição diante do Corinthians. Vários jogadores poupados em Salvador (BA), onde o time venceu o Vitória por 2 a 1, devem ter seus retornos confirmados para manter a invencibilidade de 12 jogos sem derrotas em casa.

Na defesa estão de volta o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Renan Lodi; no meio-campo os volantes Lucho González e Wellington retornam e na frente a novidade será Nikão. A opção por poupar jogadores acabou pela suspensão do volante Bruno Guimarães e por não poder escalar o também volante Camacho, que tem vínculo com o Corinthians. Além disso, os meias Bruno Nazário e Guilherme, bem como o zagueiro Paulo André continuam vetados pelos médicos.

O revezamento no time visava manter o grupo em boas condições físicas para brigar com o Fluminense nas semifinais da Copa Sul-Americana, em duelo marcado para dia 28, no Rio de Janeiro. Em casa, o Atlético-PR venceu por 2 a 0.

O objetivo, agora, é manter a força do time na Arena da Baixada, onde não perde há 12 jogos pelo Brasileiro. O último tropeço aconteceu diante do São Paulo na 11.ª rodada, por 1 a 0. São 11 vitórias e um empate, com 78,43% de aproveitamento como mandante. Na penúltima rodada, domingo, o Atlético-PR recebe o Ceará e depois fecha a temporada fora contra o Flamengo.

Tiago Nunes encontrou uma forma de manter o foco de seus jogadores. Para ele, é mais fácil chegar à Copa Libertadores de 2019 pelo Campeonato Brasileiro do que pela Sul-Americana, que só dá vaga ao campeão. "Nosso caminho mais curto para buscar a Libertadores é o Brasileiro. A gente tem uma concorrência direta com algumas equipes, mas temos dois jogos em casa. Então a gente está muito focado em chegar na Libertadores através do campeonato nacional", garantiu Tiago Nunes.

Na sétima colocação, com 50 pontos, o Atlético-PR está a três do Atlético-MG, que estaria indo para a pré-Libertadores se o campeonato já tivesse terminado.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR X CORINTHIANS

ATLÉTICO-PR - Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Lucho González, Wellington e Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Pablo e Nikão. Técnico: Tiago Nunes.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho, Mateus Vital, Jadson e Pedrinho; Danilo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

LOCAL - Arena da Baixada.

HORÁRIO - 21h45.

NA TV - Pay-per-view.

AO VIVO - estadao.com.br/e/sccp.