Corinthians visita maior shopping do mundo antes de treino em Dubai

DUBAI - Como parte do planejamento da comissão técnica, o elenco do Corinthians visitou na manhã desta quarta-feira o maior shopping do mundo, localizado na cidade de Dubai, onde a equipe se ambienta ao fuso horário antes de ir para o Japão para a disputa do Mundial de Clubes. Os jogadores chegaram ao local às 10 horas (de Dubai) e se dividiram para as compras.

Mesmo muito cansados após as 14 horas de viagem de São Paulo à capital dos Emirados Árabes Unidos, os jogadores tiveram que visitar o shopping. A intenção da comissão técnica era impedir que eles ficassem no hotel e dormissem, o que poderia atrapalhar a ambientação ao fuso.

Ainda nesta quarta-feira, às 17 horas (de Dubai), o Corinthians faz seu único treino nos Emirados Árabes Unidos, no CT do Al Nassr. A viagem para o Japão está marcada para as 2h55min de quinta-feira (20h55min de quarta no Brasil).