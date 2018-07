Corinthians visita o Botafogo para manter boa vantagem na ponta

Líder do Brasileirão há 25 rodadas, o Corinthians precisará domar seus nervos nesta segunda-feira contra o Botafogo, às 20h, no Engenhão. A equipe viu a diferença para Palmeiras e Santos, segundo e terceiro colocados, cair de nove para seis pontos – 59 a 53 – e tentará vencer fora de casa para manter uma distância segura dos rivais paulistas.

+ Sem Pablo, Carille define 22 relacionados do Corinthians para pegar o Botafogo

O técnico Fábio Carille pretende dar maior proteção para o seu setor defensivo e deve deslocar o volante Maycon para jogar à frente do setor. O treinador não quis revelar como começará a partida. “Não garanto que vou começar o jogo contra o Botafogo com a mesma escalação que foi contra o Grêmio”, despistou.

Do outro lado, o Botafogo, sétimo colocado com 44 pontos e que briga por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem, pode colocar uma boa pitada de pimenta na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do alvinegro carioca faz com que palmeirenses e santistas sonhem mais intensamente com o título.

O atual campeão Palmeiras está embalado após a demissão de Cuca, que deu lugar a Alberto Valentim no comando da equipe. Já são três vitórias consecutivas na competição, sendo que a última vítima foi o Grêmio, neste domingo. Quem também vai secar o Corinthians é o Santos, que, apesar de viver um momento turbulento, venceu o Atlético-GO na rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Matheus Fernandes, Lindoso, Bruno Silva e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Brenner. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Rodrigo B. Raposo (DF).

TV: SporTV.

Local: Engenhão, no Rio.

Horário: 20h.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sccpvivo