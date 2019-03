Corinthians visita o Ceará e tenta evitar novos sustos na Copa do Brasil

Após passar sufoco nas duas primeiras rodadas da Copa do Brasil, o Corinthians visita o Ceará hoje, às 21h30, na Arena Castelão, na tentativa de encaminhar a classificação para a próxima fase. Para isso, o técnico Fábio Carille aposta na manutenção dos titulares que empataram com o Santos no domingo.

Ainda sem poder contar com Gustagol, machucado, o treinador manterá Boselli entre os 11. Pelas pontas, Clayson está garantido de um lado pela boa apresentação no clássico realizado em Itaquera. Do outro lado, a tendência é que Pedrinho comece o confronto. O jogador, no entanto, voltou a sentir incômodo no ombro esquerdo e pode ser preservado. Se ficar fora, Vagner Love será o substituto.

A expectativa corintiana é evitar o sofrimento das fases anteriores da competição, disputadas em jogo único. Na estreia, o Corinthians ficou por duas vezes atrás do marcador, mas empatou por 2 a 2 com o Ferroviário, também do Ceará, e avançou por atuar fora de casa - é mais bem ranqueado na CBF.

Na sequência, em Itaquera, viu o Avenida, do Rio Grande do Sul, abrir dois gols de vantagem. O time só virou para 4 a 2 no segundo tempo. Para evitar nova surpresa, o lateral-direito Fagner pregou a cautela.

"É sempre bom lembrar que agora são jogos de 180 minutos. Precisamos fazer duas boas partidas. Sabemos que qualquer descuido, qualquer vacilo, pode custar nossa eliminação", diz.

O setor defensivo talvez seja a principal preocupação de Carille. O time tentará pela primeira vez no ano ficar dois jogos consecutivos sem sofrer gols. Em 14 partidas até agora, Cássio foi buscar a bola no fundo das redes 14 vezes.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Juninho, Ricardinho e Felipe Baxola; Roger e Leandro Carvalho. Técnico: Lisca.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Mauro Boselli e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden.

Local: Arena Castelão.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e SporTV 2