Corinthians visita o Ceará para contrariar pedido das redes sociais

O Corinthians caminha à duras penas para o final da temporada. Com um futebol de dar sono ao mais confiante torcedor e o objetivo de apenas garantir um oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o noticiário do clube esquentou ontem graças às redes sociais.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Ceará x Corinthians ao vivo na TV e online

Torcedores de diversas equipes rivais ao Cruzeiro criaram a hashtag #EntregaCorinthians em referência o duelo de hoje, às 19h30, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela penúltima rodada do torneio nacional.

Isso porque o time anfitrião tem dois pontos a mais do que o Cruzeiro na luta contra o rebaixamento. Se o Ceará vencer, o Cruzeiro terá de bater o Grêmio amanhã, em Porto Alegrem para não cair por antecipação.

Os jogadores do Corinthians se irritaram com a campanha e descartaram qualquer possibilidade de favorecer o Ceará. "Desde quando eu comecei a jogar futebol, eu nunca entrei em campo para entregar uma partida”, disse o volante Gabriel.

“Nós somos homens aqui, temos caráter, pode ter certeza que nós não vamos fazer isso, até por respeito à nossa camisa. Nós temos um objetivo muito grande, que é garantir uma vaga na Libertadores. Eu e todo o grupo estamos concentrados e focados em fazer um grande jogo amanhã, e jogar para vencer a todo o momento”, prosseguiu.

Janderson endossou o discurso do companheiro. O garoto de 20 anos vem de uma partida que ele começou como herói, ao anotar um gol, mas terminou como vilão ao cometer o pênalti que garantiu a vitória do Atlético-MG por 2 a 1.

“Meus companheiros me abraçaram. Erros acontecem, mas estou de cabeça erguida já estou trabalhando de olho no próximo jogo para somar os três pontos. A gente precisa da vaga para a Libertadores e por isso jamais vamos entregar jogo”, comentou.

QUEM JOGA?

O técnico interino Dyego Coelho não confirmou a escalação da equipe. Depois da derrota em Belo Horizonte, o elenco viajou direto para Fortaleza. Lá realizou uma atividade com o elenco principal, mas que foi fechada para a imprensa. As dúvidas são as presenças do meia Pedrinho e do lateral-esquerdo Danilo Avelar.

O primeiro ficou fora da atividade ontem por causa de dores na panturrilha. O outro está em fase final de recuperação de um problema no ombro esquerdo. Avelar treinou em separado e foi integrado ao elenco na parte final do treinamento. Se forem vetados, Mateus Vital e Carlos Augusto serão os substitutos.

O restante da equipe deverá ser a mesma da última partida, com o trio de atacantes formado por Clayson, Gustagol e Janderson. Vagner Love e Boselli ficam como opção.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ X CORINTHIANS

CEARÁ: Diogo; Samuel, Luís Otávio, Brock e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima, Baxola e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho. Técnico: Argel Fucks.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho (Mateus Vital); Janderson, Gustagol e Clayson. Técnico: Dyego Coelho (interino).

JUIZ: Rafael Traci.

LOCAL: Arena Castelão.

HORÁRIO: 19h30.

NA TV: Pay-per-view.