Corinthians visita o Cruzeiro e tentará superar a ausência de seis jogadores

O Corinthians vem de eliminação na Copa do Brasil, terá seis desfalques, mas o elenco está empolgado com o futebol apresentado na derrota para o Flamengo e agora espera manter o bom nível técnico, de preferência com vitória, no duelo de hoje, às 19h, contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estamos quase atingindo o ponto que o Carille buscou desde a sua chegada. Era evidente que precisaria de um tempo para o entrosamento perfeito. Estamos tomando um caminho certo. Nossa atuação contra o Flamengo provou que poderíamos defender e atacar bem. Estamos chegando no entrosamento ideal”, disse Danilo Avelar, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

O tropeço diante do Flamengo, além de custar a queda nas oitavas da Copa do Brasil, encerrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do time sem sofrer gols. A série inclui dois triunfos seguidos pelo Brasileirão, contra Athletico-PR (2 a 0) e São Paulo (1 a 0).

Contra o Cruzeiro, o Corinthians vai ter uma ausência de última hora. Vagner Love ficou fora da lista de relacionados por causa de dores na panturrilha. Além dele, já estavam fora da partida Cássio e Fagner, convocados para a seleção que vai disputar a Copa América, Mateus Vital e Pedrinho, que estão na seleção olímpica, além do zagueiro Manoel, que pertence ao time mineiro.

Danilo Avelar comentou a desgastante sequência de jogos, que terminará na próxima quarta-feira no clássico com o Santos. A partir daí os clubes ganharão um tempo para treinar por causa da Copa América. O lateral descartou a possibilidade de ser poupado.

“Em pontos corridos, todo jogo é final. Não dá para poupar e buscar lá na frente. Por experiência própria, é um dos torneios mais disputados do mundo(Avelar tem passagem pelo futebol europeu). Temos que somar pontos para nos distanciarmos. Sabemos que o Cruzeiro merece respeito, por tudo o que conquistou nos últimos anos. Será complicado”, disse.

RENOVAÇÃO

Ralf e Gustagol renovaram contrato com o Corinthians. O volante acertou novo vínculo até o fim de 2020 e o centroavante até dezembro de 2022. Ralf está com 35 anos e tinha contrato até o final do ano. Já Gustagol, artilheiro do time na temporada com 26 gols, tinha acordo até 2020 e estendeu por mais dois anos.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X CORINTHIANS

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá. Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS: Walter; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Gustagol e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

ÁRBITRO: Marcelo de Lima Henrique

LOCAL: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

HORÁRIO: 19h.

NA TV: PPV.