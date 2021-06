Corinthians visita o Fluminense de olho no G4 do Brasileirão

O Corinthians visita o Fluminense neste domingo, às 16h, em São Januário, de olho em um lugar no G4 do Campeonato Brasileiro. O time paulista derrotou o Sport no meio da semana e espera agora pela primeira vez alcançar duas vitórias consecutivas sob o comando do técnico Sylvinho.

Para a partida, o treinador ainda não contará com Luan e Léo Natel, que estão no departamento médico. O meia se recupera de uma tendinite no músculo adutor da coxa direita e o atacante trata de luxação no ombro esquerdo. Sem eles, a tendência é que Sylvinho repita a escalação do jogo anterior, com Vitinho no meio-campo e um trio ofensivo formado por Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.

Destaque na partida contra o Sport com um gol, Jô será titular pela terceira partida consecutiva. Sylvinho revelou que teve uma conversa com o jogador nas últimas semanas para acertar seu posicionamento.

O centroavante também conseguiu dar a resposta em campo após ter sido criticado na semana passada por usar uma chuteira que, na opinião de muitos torcedores, era verde. Ele já vinha com atuações apagadas e a polêmica serviu para muitos nas redes sociais pedirem sua saída do clube.

"Estou feliz, tranquilo, sou um cara do bem, procuro ajudar a todos, cresci no clube, conheço bem a história do clube, respeito a torcida. Tem cobrança, é natural o torcedor do Corinthians cobrar. Sei como é que é e tenho que responder dentro de campo", resumiu.

Outro que teve boa atuação contra o Sport foi Gustavo Mosquito. A partida foi a primeira dele após a morte do pai por covid. Ele agradeceu ao companheiros pela ajuda. "A cabeça estava a milhão. Não sabia se ia conseguir jogar bem, muita coisa passa pela cabeça, mas tenho de agradecer aos meus companheiros, pela força que me deram, e a Deus, que vem me dando força, confortando meu coração, por mais difícil que seja. É cabeça boa e trabalhar forte pra a gente conquistar coisas neste ano."

O Fluminense vem de derrota para o Atlético-Go por 1 a 0. O técnico Roger Machado não contará com o lateral-direito Samuel Xavier, que sofreu lesão muscular na partida em Goiânia. Em compensação, terá o retorno de Caio Paulista e Egídio, que foram poupados no último jogo.

Ficha técnica:

Fluminense x Corinthians

Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF).

Horário: 16h.

Local: São Januário.

Na TV: Globo e Pay-per-view.