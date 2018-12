Corinthians visita o Grêmio no adeus a Jair Ventura e Danilo

O Corinthians visita o Grêmio neste domingo, às 17h, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro na partida que deve marcar a despedida do técnico Jair Ventura e do meia Danilo.

Jair deve dar lugar a Fábio Carille no comando da equipe. Neste último duelo, buscará a primeira vitória como visitante à frente do Corinthians. Um triunfo também garante o time na Sul-Americana de 2019.

Danilo, de 39 anos, não teve o contrato renovado pela diretoria e se despede como um dos grandes ídolos da história do clube: em nove temporadas, conquistou oito títulos. Contra o Grêmio, o veterano deverá começar no banco de reservas.

Jair optou por manter formação semelhante ao da última rodada, com um quarteto ofensivo formado por Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero. A única novidade na escalação será a entrada do volante Gabriel na vaga de Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Grêmio tentará confirmar um lugar no G-4 da competição. Para isso, precisa apenas de uma vitória. Se tropeçar, pode dar o lugar ao São Paulo. A partida será a primeira do técnico Renato Gaúcho depois de encerrar a novela e renovar contrato com a equipe por mais uma temporada.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Kannemann, Marcelo Oliveira e Cortez; Michel, Marcelo Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Mateus Vital, Jadson e Romero. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Ricardo M. Ribeiro.

LOCAL - Arena Grêmio

HORÁRIO - 17h

NA TV - Pay-per-view.

AO VIVO - estadao.com.br/e/sccp.