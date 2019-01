Corinthians visita o Guarani em reencontro com Osmar Loss

O Corinthians enfrenta o Guarani nesta quarta-feira, às 19h15, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista no jogo que marcará o reencontro com um técnico que ajudou a formar.

Osmar Loss foi efetivado de auxiliar para treinador no time alvinegro após a saída de Fábio Carille em maio do ano passado. Ele ficou por apenas 25 jogos, com 10 vitórias, 10 derrotas e 5 empates. Rebaixado novamente a auxiliar, tirou um período de férias para a Europa e depois acertou com o Guarani.

Carille , que retornou ao Corinthians em dezembro após passagem de sete meses pelo Al Wehda , fará uma mudança no Corinthians em relação à estreia contra o São Caetano: a entrada Léo Santos na zaga no lugar de Marllon . O treinador vem revezando o companheiro de Henrique no setor defensivo. O titular deverá ser Manoel, inscrito na terça-feira no Paulistão, mas fora do jogo desta quarta.

O meia-atacante Sornoza ganhará mais uma chance como ponta esquerda no esquema tático 4-2 - 3 - 1. O equatoriano disse na sua chegada que prefere atuar centralizado, mas foi testado até agora somente pelos lados.

Quem também segue no time por falta de alternativa é o lateral-esquerdo Danilo Avelar. Depois de terminar o Brasileirão na reserva de Carlos Augusto, o jogador voltou a ganhar uma chance neste início de temporada pois o principal concorrente está com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20.

No comando do ataque, Gustagol ganhará mais uma oportunidade entre os titulares. O provável titular, Mauro Boselli , ainda ficou fora da lista de relacionados, mas já está regularizado. A tendência é que fique ao menos no banco de reservas no jogo contra a Ponte Preta, sábado.

Ficha técnica:

Guarani x Corinthians

Guarani: Giovanni; Fabrício Bigode, Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Fernandes e Ricardinho; Felipe Amorim, Lucas Crispim e Inácio; Diego Cardoso. Técnico: Osmar Loss

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias de Araújo.

Local: Brinco de Ouro da Princesa.

Horário: 19h15.

Na TV: PPV.