Corinthians visita o Racing para amenizar polêmica e manter o sonho vivo

Desde o último domingo e o gol marcado por Jô diante do Vasco, o assunto no Corinthians é tudo, menos futebol. Preocupado que o assunto continue e comece a atrapalhar o elenco, o time alvinegro busca a classificação na Copa Sul-Americana diante do Racing, às 21h45, na Argentina, para tentar voltar a pensar apenas na busca pela Tríplice Coroa.

O empate por 1 a 1 na quarta-feira passada faz com que a equipe de Fábio Carille viva uma situação incomum, que é ser obrigado a sair para o jogo. O placar de 0 a 0 dá a vaga para os argentinos, que jogaram na retranca em São Paulo, mas Carille espera uma partida diferente, “O Racing tem uma forma definida de jogar e não acho que com 50 mil torcedores aqui vão ficar atrás”, projetou.

Jô está confirmado na partida e ciente de que todos estarão de olho nele. O jogador, que fez um gol de mão contra o Vasco, causa preocupação na comissão técnica alvinegra, por ter ficado abalado com a repercussão negativa de seu ato, mas também desperta o interesse dos argentinos, que o apontam como o maior perigo do lado brasileiro.

Além de ajudar o atacante a esquecer o problema, Carille também busca a conquista de três títulos na temporada, algo difícil de ver no Brasil. O São Paulo, em 2005, foi o último a conseguir tal feito, quando ganhou o Campeonato Paulista, o Mundial e Copa Libertadores.

“Estamos levando muito a sério, tanto que não estou poupando ninguém, só tirando três jogadores. É importante para nós, para minha carreira, pois é meu primeiro torneio internacional, então levo muito a sério”, disse o treinador, que não terá Guilherme Arana, machucado. Maycon e Rodriguinho, cansados, ficam no banco. No Racing, o técnico Diego Cocca aguarda por Lisandro López, que sente dores musculares.

FICHA TÉCNICA

RACING: Gastón Gómez; Solari, Vittor, Barbieri, Grimi e Soto; Arévalo Rios, González e Zaracho; Enrique Triverio e Lisandro López

Técnico: Diego Cocca

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Marciel; Gabriel, Camacho, Marquinhos Gabriel, Jadson e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Leodan González (Uruguai)

Local: Presidente Perón, em Avellaneda, Argentina

Horário: 21h45