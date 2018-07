Corinthians visitará o Atlético-GO no Distrito Federal A CBF atendeu a determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e retirou um mando de campo do Atlético-GO e outro do Flamengo. Os dois clubes foram punidos porque, no confronto entre eles no Serra Dourada, rojões foram atirados no gramado por parte da torcida carioca.