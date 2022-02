Vitor Pereira diz que tem 'um pouco do mesmo DNA que o Corinthians' e conta que gosta de pressão

Novo técnico do Corinthians, o português Vitor Pereira conversou com jornalistas ao embarcar para o Brasil nesta sexta-feira no aeroporto da cidade de Porto e detalhou mais sobre sua expectativa de treinar a equipe. Pereira contou que se considera um "pouco louco", fazendo alusão à famosa música dos torcedores do clube, e disse que gosta de trabalhar sob pressão.

"Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Eu sou um pouquinho louco (risos). Escolho sempre projetos que me desafiam, projetos que sinto que tem paixão, e esse é mais um. Vamos à luta. Eu sinto uma paixão muito grande por um clube com esta dimensão. A torcida tem uma dimensão enorme, o clube tem uma pressão no dia a dia que serve como combustível. Pressão? Eu gosto. Eu só aceitei o Corinthians porque gosto de pressão", afirmou o português, que assinou contrato até o fim deste ano.

Leia Também Ruschel se revolta após Chapecoense afirmar na Justiça que ele teve benefício com acidente aéreo

Vitor Pereira também revelou que não estava preparado mentalmente para treinar no futebol brasileiro neste momento, mas a insistência do clube brasileiro fez a diferença para aceitar o convite. A diretoria havia tentado alguns nomes, incluindo Pereira, mas não teve sucesso. Um acordo com Luís Castro parecia encaminhado, mas travou e os esforços se voltaram novamente ao ex-técnico do Fenerbahçe, da Turquia.

"Eu, como sou muito emocional, pensei que esse era o projeto, me convenceram que era o projeto. O Duilio insistiu muito. No início, eu e minha família não estávamos preparados. Mas depois de tanto tempo, a insistência valeu".

Vítor Pereira tirou fotos com torcedores do Corinthians que estiveram presentes no seu embarque e foi convidado a cantar a música que provoca o rival Palmeiras por não ter Mundial, mas se recusou a alfinetar a equipe treinada pelo compatriota Abel Ferreira.

No Brasil, além de Abel, Pereira também terá a "companhia" de Paulo Sousa, técnico do Flamengo e outro representante lusitano na Série A. O novo treinador alvinegro destacou que precisará ainda se adaptar ao calendário apertado do futebol brasileiro, uma das grandes críticas de Abel Ferrreira desde que assumiu o Palmeiras. "O Campeonato Brasileiro tem características que, para mim, são desafios. Que é jogar de três em três dias, grandes viajar, pouco tempo para treinar, então vou ter que me adaptar. Eu preciso me desafiar, preciso sentir que estou pressionado".