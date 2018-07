Corinthians volta a bater Universidad de Chile e avança na Copa Sul-Americana

Em noite de Cássio, Jadson e Rodriguinho, o Corinthians avançou à próxima fase da Copa Sul-Americana ao vencer fora de casa o Universidad de Chile por 2 a 1. Se na defesa o goleiro segurou as pontas e evitou ótimos momentos do time chileno, na frente os meias alvinegros brilharam com gols e belas jogadas.

A equipe do Parque São Jorge entrou em campo com o placar de 2 a 0 do primeiro jogo a favor e ciente de que, se mantivesse sua força defensiva, mesmo sem o titular Pablo, daria um grande passo pela vaga. E essa eficiência na zaga tem sido a tônica do Corinthians na temporada. Assim, o time brasileiro começou o duelo esperando o rival e apostando nos contra-ataques.

Em boa fase após o título paulista, o Corinthians parece sempre saber o momento certo de definir. Isso quase aconteceu logo no início, quando Jadson chutou de fora da área, Herrera só olhou e a bola bateu na trave. Depois, Cássio fez pelo menos duas ótimas defesas, na cabeçada de Mora e no chute de Ontivero.

E foi segurando a pressão dos donos da casa que o Corinthians chegou ao primeiro gol. Aos 36, Cássio deu um chutão para frente e a bola chegou em Rodriguinho. Ele ajeitou, partiu em velocidade, limpou seus marcadores e mandou no canto, abrindo o placar em linda jogada individual.

Com esse gol, o Universidad de Chile precisava fazer quatro gols para reverter a situação. O time tentou reagir após o intervalo, mas logo aos 10 minutos o Corinthians fez o segundo gol. Rodriguinho recebeu e invadiu a área, chutou, a bola tocou nos jogadores chilenos e sobrou para Jô. Ele tocou para Jadson, livre, mandar para o gol vazio.

Já com uma boa vantagem, o Corinthians diminuiu o ritmo e viu os chilenos pressionarem. Aos 18, após um cruzamento de Beausejour, Mora marcou de cabeça e deu um novo ânimo para a equipe, que quase empatou quando Espinoza chutou na trave.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSIDAD DE CHILE 1 x 2 CORINTHIANS

UNIVERSIDADE DE CHILE: Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Vilches, Gonzalo Jara e Beausejour; Reyes, Espinoza (Schultz) e Lorenzetti (Ubilla); Ontivero (Pizarro), Benegas e Felipe Mora. Técnico: Guillermo Hoyos.

CORINTHIANS: Cássio; Léo Principe (Paulo Roberto), Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel (Camacho), Maycon, Jadson, Rodriguinho e Ángel Romero (Clayton); Jô. Técnico: Fábio Carille.

Gols: Rodriguinho, aos 36 minutos do 1º tempo; Jadson, aos 10, e Mora, aos 18 minutos do 2º tempo.

Juiz: Daniel Fedorczuk (Uruguai).

Cartões amarelos: Espinoza, Jara, Rodríguez, Beausejour e Romero.

Cartões vermelhos: Reyes e Jara.

Local: Estádio Nacional, em Santiago.