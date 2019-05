Corinthians volta a encontrar o Flamengo na Copa do Brasil; relembre 2018

O Corinthians enfrentará o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil na reedição do confronto realizado nas semifinais do torneio do ano passado. Na ocasião, a equipe paulista levou a melhor e depois terminou com o vice ao perder para o Cruzeiro na decisão.

A diferença é que o sorteio realizado pela CBF nesta quinta-feira colocou o time alvinegro para fazer o primeiro jogo em casa, na arena em Itaquera, e o segundo fora, no Maracanã. Em 2018, o Corinthians havia recém-contratado o técnico Jair Ventura, estava com o elenco desmantelado e o Flamengo era o grande favorito.

O duelo também pode ser considerado um tira-teima das equipes na competição. Isso porque na primeira edição da Copa do Brasil, em 1989, o Flamengo de Zico, Leonardo e Zinho eliminou o Corinthians de Ronaldo, Neto e Wilson Mano. O time rubro-negro venceu o jogo de ida por 2 a 0 e depois perdeu na volta por 4 a 2 - avançou por causa do gol fora de casa, que já não vale mais como critério de desempate na atual edição.

Neste ano, as duas equipes vêm de conquistas estaduais e também têm oscilado bastante. A diferença é que o Corinthians tem elenco mais modesto financeiramente e já vem de quatro classificações na Copa do Brasil. O estrelado Flamengo estreará na competição já nas oitavas pois também disputa a Libertadores.

No ano passado, o Corinthians fez um jogo de ida semelhante ao que fez contra o Santos no segundo duelo da semifinal do Campeonato Paulista. Passou os 90 minutos recuados e segurou a pressão do Flamengo.

Na volta, empurrado por sua torcida em Itaquera, se arriscou um pouco mais e abriu o placar com Danilo Avelar. Henrique, no entanto, marcou contra e deixou tudo igual. Mas Pedrinho entrou no segundo tempo e com um chute de fora da área garantiu a surpreendente classificação dos paulistas.

O Flamengo vem de uma vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1 e uma derrota para o Inter por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. Os resultados são uma prova de como a equipe tem oscilado na temporada. Na Libertadores, o time rubro-negro lidera o Grupo D com nove pontos e visitará o Peñarol na próxima semana para tentar confirmar a classificação.

O Corinthians perdeu na estreia do Brasileirão para o Bahia por 3 a 2 e depois bateu a Chapecoense por 1 a 0, com duas fracas atuações. O time, no entanto, já demonstrou que reage bem sob pressão e fez três boas apresentações na temporada: contra o Santos na primeira fase do Campeonato Paulista, no segundo jogo da final do Estadual contra o São Paulo e no triunfo sobre a Chapecoense pela quarta fase da Copa do Brasil.