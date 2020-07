Corinthians volta a mostrar superação quando é 'zebra' no Paulistão

O Corinthians manteve a tradição de superação quando é "zebra" diante de algum rival de menor história em campeonatos paulistas, ao derrotar o Red Bull Bragantino, por 2 a 0 e garantir vaga na semifinal do Estadual. O time do técnico Tiago Nunes voltou após parada da pandemia precisando de duas vitórias e tropeços do Guarani para chegar ao mata-mata. Depois, ainda encarou a equipe de Bragança Paulista, que fizera a melhor campanha da primeira etapa e era apontada até como favorita à conquista de um segundo título em sua história, repetindo o feito de 30 anos atrás.

Mas a força do time mais vezes campeão paulista e que busca o inédito tetracampeonato foi vista mais uma vez em campo, com direito a gols com erro do ex-goleiro corintiano Julio César e do veterano atacante Jô, após quase oito meses fora dos gramados.

O feito lembrou 1977, quando a equipe da Ponte Preta, liderada por Dicá, Carlos e Oscar, era muito mais forte que a raçuda equipe de Parque São Jorge, que conseguiu encerrar o jejum de 22 anos sem título, após três jogos históricos em um Morumbi lotado.

Outro exemplo é 1988, diante do Guarani, que havia empatado no Morumbi o primeiro jogo por 1 a 1, com gol de bicicleta de Neto e foi para Campinas com a confiança de poder ganhar seu primeiro título paulista, mas Viola nasceu para o futebol, naquele 31 de julho, ao marcar de carrinho o gol da vitória, aos quatro minutos da prorrogação, após empate sem gols no tempo normal, frente a quase 50 mil pessoas no Brinco de Ouro da Princesa.

No fim de semana, o Corinthians volta a enfrentar um time do interior na luta para chegar à decisão. O adversário será o Mirassol, que eliminou o São Paulo, mas não vai carregar o favoritismo desta vez.