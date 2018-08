Corinthians volta a poupar titulares e pode ter garotos encarando o Atlético-PR

Em situação mais confortável no cargo, após três vitórias consecutivas no comando do Corinthians, o técnico Osmar Loss entende que chegou o momento de dar descanso para os jogadores mais cansados, já que na quarta-feira o time volta a campo pela Libertadores, para encarar o Colo-Colo, no Chile, pelas oitavas de final da competição.

Preocupado com o desgaste dos atletas, Loss sequer levou o time titular para o gramado do CT Joaquim Grava nos últimos dois dias após a vitória sobre a Chapecoense, na quarta-feira à noite, pela Copa do Brasil, sendo que a equipe já volta a atuar neste sábado, às 21 horas, contra o Atlético-PR, novamente na Arena Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E Loss ainda surpreendeu ao não anunciar a lista dos relacionados para encarar o time paranaense. Entretanto, ele deu algumas pistas sobre quem poderá escalar no confronto.

No treino desta sexta-feira, ele dispensou o zagueiro Léo Santos, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o volante Thiaguinho e o atacante Clayson mais cedo, dando a entender que eles começarão a partida. Caso as alterações se confirmem, será a oportunidade dos jovens Carlos Augusto e Thiaguinho mostrarem trabalho.

O lateral é cria da base, joga também como zagueiro e já fez parte de seleções brasileiras de base. Ele aproveitou a má fase de Juninho Capixaba (que foi emprestado para o Grêmio) para se firmar como substituto imediato de Danilo Avelar.

Já Thiaguinho chegou do Nacional como um dos destaques da Série A-2 do Paulista e ainda não conseguiu mostrar muito serviço, mas tem agradado à comissão técnica nos treinamentos e a diretoria até já cogita a possibilidade de contratá-lo - ele chegou por empréstimo.

Assim, o Corinthians pode ir a campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Carlos Augusto; Thiaguinho, Douglas, Pedrinho, Mateus Vital e Clayson; Romero.

Nesta sexta-feira, o clube ainda anunciou cinco mudanças na lista dos inscritos para a Libertadores. Saíram os negociados Balbuena, Sidcley, Maycon, Junior Dutra e Juninho Capixaba e entraram Carlos Augusto, Douglas, Jonathas, Danilo Avelar e Roger.