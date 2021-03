Corinthians volta aos treinos e Vagner Mancini ganha opções para armar o ataque

O Corinthians ainda não sabe quando volta a campo por causa da paralisação do Campeonato Paulista por medidas de combate à covid-19. Mas, na reapresentação do elenco neste domingo, o técnico Vagner Mancini ganhou duas boas opções para ajustar seu ataque: Gustavo Mosquito e Léo Natel estão recuperados de lesão.

Em algumas rodadas do Estadual, Mancini foi para o jogo sem opções ofensivas até para a reserva. Mesmo os meninos, caso de Cauê, por causa do surto do novo coronavírus que atingiu o elenco. Jô e Rodrigo Varanda eram as únicas opções e formaram dupla.

Agora, ele fica aliviado com os retornos de seus "ex-titulares". Mosquito foi o primeiro a se machucar, justamente quando o Corinthians ainda sonhava com vaga na Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro. Léo Natel o substitui e não decepcionou. Mas também se lesionou e deixou o setor carente.

Neste domingo, ambos participaram normalmente do trabalho físico. Após dois dias de descanso, o Corinthians iniciou os treinos da semana com foco no fôlego dos jogadores. Deve repetir a dose nesta segunda-feira.

Com ao menos quatro opções, Mancini pode ensaiar as opções ofensivas de acordo com o adversário. O treinador já deixou claro que nem sempre o Corinthians vai render com um centroavante fixo. Às vezes, ele quer optar por ataque leve, de velocidade, e não tinha como apelar por esse esquema. Os retornos dão alívio.

Mancini, contudo, quer deixar todos em condição de aguentar 90 minutos. Até mesmo quem não é do setor. Por causa da covid-19 e mesmo de lesões, o time anda cansando rápido. Fagner e Gabriel, por exemplo, não aguentaram ir até o fim diante do Salgueiro, pela Copa do Brasil, no meio de semana.

Fazer trabalhos fortes para aprimorar a parte física serão importantes nesse momento, por sua visão. E será a tônica dos próximos dias. Com quem em campo? Ele não adianta. A única certeza do treinador é o próximo adversário. Vai defender a liderança do grupo e a invencibilidade no Paulistão em visita ao Mirassol.