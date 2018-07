Corinthians volta aos treinos sem Alexandre Pato e Ralf

SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira. Treinaram no campo mesmo com o frio intenso, temperatura próxima dos 10ºC. Os titulares correram em volta do gramado. Só os jogadores que não enfrentaram o Atlético-PR, no último domingo, em Curitiba, treinaram com bola.

Ralf e Alexandre Pato foram os únicos atletas que não treinaram no campo. O volante se recupera de dores no músculo adutor da coxa direita - por isso ficou de fora da partida contra o Atlético-PR. Mas, segundo o médico Júlio Stancati, a contusão não é grave. Ralf está se recuperando bem e terá condição de enfrentar o São Paulo.

Já Pato ainda sente dores na coxa esquerda, que acabaram obrigando Tite a sacá-lo de campo no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o Atlético-PR. O atacante foi o autor do gol corintiano no confronto e já iniciou tratamento com gelo já no banco de reservas do Estádio Durival de Brito.

Já os atacantes Emerson e Guerrero, que foram poupados da partida contra o Atlético, treinaram normalmente e estão liberados para enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.