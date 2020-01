Corinthians volta dos Estados Unidos com time definido para estrear no Paulistão

O técnico Tiago Nunes retoma nesta terça-feira os treinos no Corinthians após a disputa de dois jogos pela Florida Cup, com uma vitória sobre o New York City (2 a 1) e uma derrota para o Atlético Nacional (2 a 1). Os resultados pouco valem para o início de trabalho. O treinador destacou poder voltar dos Estados Unidos com uma equipe mais consistente.

"O que fica de positiva foi a evolução neste período de treinos, mesmo com poucos treinos. O que importa é performance e produção. A gente pouco sofreu, esse para mim é um saldo positivo da preparação. Nosso foco foi a melhora da parte física. Elementos que influenciam nas ações mais técnicas individuais, na finalização, no requinte, mas a produção foi muito boa, nos dão tranquilidade que estamos no caminho certo de evolução na temporada", declarou o treinador.

Tiago Nunes volta com uma equipe montada para a estreia no Campeonato Paulista, quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. Ainda sem poder contar com Pedrinho, que está na seleção olímpica, o treinador começará a temporada com Ramiro aberto pela direita do ataque e Janderson na esquerda.

Ramiro ganha nova oportunidade na equipe após a chegada do meia-atacante Luan. Os dois já se conheciam e atuaram juntos nos tempos de Grêmio. Com Fábio Carille, Ramiro teve oportunidades na equipe titular como volante e também nessa função de beirada do campo. Em nenhuma das posições conseguiu se firmar.

O centroavante que deve começar entre os titulares é Boselli. O argentino foi titular nos dois jogos nos Estados Unidos. Mesmo perdendo um pênalti contra o Atlético Nacional, ele sai na frente de Vagner Love, que entrou no segundo tempo dos dois jogos e de Gustagol, que atuou poucos minutos contra os colombianos.

O setor defensivo tem Cássio, Fagner, Gil e Pedro Henrique como titulares. Lucas Piton inicia como lateral-esquerdo, enquanto Sidcley treina para melhorar a forma física. Os dois volantes de Tiago Nunes, por enquanto, são Camacho, com quem ele trabalhou em 2019 no Athletico-PR, e Cantillo, contratado junto ao Junior Barranquilla.