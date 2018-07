Corinthians vota impeachment de Roberto de Andrade nesta segunda

Após muitas negociações e pressão de todos os lados, o futuro do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, será definido nesta segunda-feira. Os 341 conselheiros votarão o pedido de impeachment contra o dirigente e, caso a maioria entenda que ele cometeu irregularidades, o presidente será afastado do cargo.

Os últimos dias foram de articulações e promessas no Parque São Jorge. O clube ficou dividido entre conselheiros favoráveis e contrários à saída do dirigente. Os dois lados trabalham nos bastidores para convencer os indecisos.

O processo teve início no dia 22 de novembro do ano passado, quando 63 conselheiros entregaram ao Conselho Deliberativo pedido de saída de Andrade. A acusação é de assinaturas fraudulentas do dirigente em contratos do Itaquerão e em ata de reunião em que ele teria assinado como presidente antes de assumir o cargo.

O mandato de Andrade vai até fevereiro do ano que vem, sem direito à reeleição. Nos últimos meses, o dirigente perdeu muitos aliados e vive enorme pressão. A crise se agravou com as constantes trocas de treinador e os maus resultados da equipe, que não conseguiu ficar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do ano passado e garantir a vaga para a Libertadores.

O ex-presidente Andrés Sanchez é um dos que deixou de apoiar Andrade, apesar de já ter declarado publicamente que é contra o impeachment.

Se os conselheiros decidirem que Roberto não cometeu nenhuma irregularidade, ele permanece no cargo e o processo está encerrado. Caso o pedido de destituição seja acolhido, o dirigente é imediatamente afastado do cargo e o presidente do Conselho Deliberativo, Guilherme Strenger, terá cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Associados.

Os sócios, então, votarão se Andrade deve continuar ou não na presidência do clube. Até que os associados decidam o futuro de Andrade, quem assume o clube é o vice-presidente André Luiz de Oliveira, mais conhecido como André Negão no Parque São Jorge. Ele é investigado pela Operação Lava Jato. A suspeita é de que o dirigente recebeu R$ 500 mil de propina da Odebrecht relativos à construção do Itaquerão.

Pressão. Membros das principais torcidas organizadas prometem protestar nesta segunda à noite no Parque São Jorge. A Comissão de Ética do clube – que já se mostrou contra a saída do dirigente – vai ter 30 minutos para se manifestar e apresentar o seu parecer. Em seguida, também por 30 minutos, será dada a palavra ao representante dos requerentes do impeachment.

No terceiro ato, quem terá o direito a se manifestar será a defesa de Andrade. O dirigente deverá ser representado por Luiz Alberto Bussab, seu aliado político e diretor de Negócios Jurídicos do clube. Terminado esse processo, inicia-se a votação, que será secreta e em cédula de papel.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como será a votação?

A primeira chamada será às 18h e a segunda, às 19h. O número total de conselheiros é de 341, mas não há um mínimo de participantes, nem peso diferenciado para os votos. Comissão de Ética, acusação e defesa vão expor os seus argumentos. Em seguida, ocorrerá a votação. A previsão é que uma definição ocorra por volta das 22h30.

Qual é a acusação contra Roberto de Andrade?

O dirigente é suspeito de ter assinado atas de reunião como presidente antes de assumir o cargo e também de ter fraudado assinaturas em contratos do Itaquerão.

O presidente pode deixar o cargo nesta segunda?

Sim, mas apenas temporariamente. O afastamento definitivo depende dos sócios.

Qual é o próximo passo após a votação desta segunda?

Caso o processo de impeachment seja aprovado, o Conselho Deliberativo convocará em cinco dias uma assembleia entre os associados. Se a maioria dos sócios decidir pela saída do presidente, aí sim o impeachment é oficializado. Para que a Assembleia Geral dos Associados tenha validade, é necessário que pelo menos 500 sócios compareçam no dia da votação.

Quem assume caso Roberto de Andrade seja afastado?

O vice-presidente André Negão fica no poder interinamente até a realização da Assembleia dos Associados. Se o afastamento de Andrade for ratificado, Negão continua no cargo até fevereiro de 2018, quando se encerra o mandato da atual gestão.