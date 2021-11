Com o retorno de Willian, Corinthians treina de olho no clássico de domingo com o Santos

Depois de ser castigado pelo futebol covarde apresentado na derrota por 1 a 0 diante do Flamengo, ao tomar o gol de Bruno Henrique, aos 49 minutos do segundo tempo, o elenco do Corinthians voltou aos treinos, nesta quinta-feira, pela manhã, no CT Joaquim Grava, de olho no clássico de domingo, diante do Santos, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro.

A boa novidade para o técnico Sylvinho foi o meia Willian, que participou normalmente das atividades e deverá retornar ao time no clássico. Em contrapartida, o volante Cantillo e o meio-campista Giuliano sofrem com problemas musculares.

Cantillo se reapresentou com as dores, após defender a seleção colombiano nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Já Giuliano foi substituído no primeiro tempo da partida com o Flamengo. Os dois atletas fizeram tratamento com os fisioterapeutas do clube.

Com 50 pontos, o Corinthians é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Red Bull Bragantino, mas com uma partida disputada a menos. As duas equipes, juntamente com o Internacional (47 pontos), lutam pela vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores, a ser disputada no ano que vem.