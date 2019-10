Corinthians x América de Cali: como ver a Libertadores Feminina

O Corinthians faz seu segundo jogo na Libertadores Feminina em Quito, no Equador, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), contra o América de Cali (Colômbia). A partida terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

O time alvinegro venceu por 3 a 1 o Club Ñañas (Equador) em sua estreia na competição e contra o América de Cali vai disputar a liderança do Grupo C, que além das colombianas e equatorianas, conta com o Libertad Limpeño (Paraguai).

A Ferroviária, outro representante brasileiro no torneio, ganhou as duas partidas que disputou: 10 a 1 contra o Mundo Futuro (Bolívia) e 4 a 1 contra o Estudiantes de Caracas. O time de Araraquara enfrenta o Deportivo Cuenca (Equador), nesta sexta-feira, para definir o primeiro colocado do Grupo B.

Os dois melhores colocados de cada chave passam para as quartas de final do torneio continental, que tem sofrido com os constantes protestos no Equador.