Corinthians x Athletico-PR: onde ver ao jogo pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em sua arena, em Itaquera, preocupado em se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro - está em quarto lugar com 42 pontos, com três a mais do que o São Paulo, o quinto colocado. O adversário tenta entrar no grupo dos seis melhores da competição - está em nono lugar com 34, a quatro do Internacional, que está em sexto.

A partida será transmitida apenas pelo Globoesporte.com. O Estado acompanhará o jogo em tempo real.

Entenda por que Corinthians x Athletico-PR não vai passar na TV

A partida não estará Premiere porque o time paranaense não acertou com a Globo a transmissão de seus jogos no payperview. No canal fechado, o Atlético-PR tem contrato com o Esporte Interativo e o Corinthians com o SporTV. Portanto, nenhum dos canais pode passar o jogo. E como é quinta-feira, não está na grade de programação da TV aberta. Restou o site.

Últimos jogos do Corinthians:

5/10 - Grêmio 0 x 0 Corinthians (Brasileirão

2/10 - Chapecoense 0 x 1 Corinthians (Brasileirão)

29/9 - Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

25/9 - Independiente Del Valle 2 x 2 Corinthians (Sul-Americana)

21/9 - Corinthians 2 x 1 Bahia (Brasileirão)

Últimos jogos do Athletico-PR: