Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Em um confronto direto para se aproximar dos líderes, Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que irá exibir online a partida em seu site e aplicativo para celular e o Estado vai fazer tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Mateus Vital e Vagner Love.

Atlético-MG: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair, Elias, Cazares, Vinicius e Chará; Ricardo Oliveira

O Corinthians inicia a rodada na quinta colocação, com 28 pontos, e podendo se aproximar dos líderes, dependendo de uma combinação de resultados. Na última rodada, o time de Fábio Carille empatou em 1 a 1 com o Avaí e na quinta-feira garantiu a classificação para a semifinal da Sul-Americana com mais um empate por 1 a 1, com o Fluminense.

Já o Atlético-MG chega animado com a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Na terça-feira, o time de Rodrigo Santana derrotou o La Equidad-COL por 3 a 1 e garantiu a classificação. Já no Brasileiro, as coisas não estão tão bem. Foram duas derrotas seguidas - para o Athletico-PR e Bahia, ambos por 1 a 0 - , resultados que fizeram o time mineiro se distanciar dos líderes. O Galo é o sexto, com 27 pontos.