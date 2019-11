Corinthians x Avaí: como ver o jogo na TV

O Corinthians recebe o lanterna e já rebaixado Avaí nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na arena em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro tentará encaminhar a vaga para a Libertadores enquanto que o adversário já está de olho no planejamento para a disputa da Série B em 2020. O Estado fará transmissão em tempo real do confronto, que também é possível assistir pela TV e online.

Assistir Corinthians x Avaí ao vivo na TV

O torcedor pode assistir ao jogo pelo Premiere para todo o Brasil e pela TV Globo para São Paulo e Santa Catarina.

Assistir Corinthians x Avaí ao vivo online

O jogo também terá transmissão pelo site e aplicativo do Globo Play e do Premiere Play.

Informações das equipes

O Corinthians vem de dois empates e uma derrota e ocupa a oitava colocação no Brasileiro com 50 pontos, quatro à frente do Goiás, o primeiro time fora do grupo que vai à Libertadores. O Avaí está em último com apenas 18 pontos conquistados e já matematicamente rebaixado.