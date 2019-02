Corinthians x Avenida: onde assistir ao jogo da segunda fase da Copa do Brasil

O Corinthians enfrenta o Avenida (RS) pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30. Um sorteio definiu a Arena Corinthians como palco do jogo. A definição da vaga na próxima fase será em jogo único e empate leva a decisão para os pênaltis.

Onde assistir Corinthians x Avenida?

O jogo será transmitido pelos canais SporTV e Globo com acompanhamento em tempo real pelo Estado. A estreia na Copa do Brasil, no entanto, foi difícil. O time sofreu para avançar diante do Ferroviário (CE) e se classificou com um empate por 2 a 2 - o time passou de fase por ter melhor posição no ranking da CBF. No Campeonato Paulista, o Corinthians triunfou no clássico sobre o São Paulo, por 2 a 1, no domingo. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Avenida superou o Guarani com uma vitória por 1 a 0 em Santa Cruz do Sul (RS).

Sem Jadson, que se recupera de dores no joelho direito, o técnico Fábio Carille deve apostar novamente em Pedrinho e Sornoza como armadores. Autor de sete dos dez gols do time na temporada, Gustavo continua como principal referência ofensiva. O Avenida é o 10º colocado no Campeonato Gaúcho e tem apenas dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Ficha técnica

Corinthians x Avenida (RS)

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Gustavo.

Técnico: Fabio Carille.

Avenida: Andrey. Roger, Claudinho, Luis Henrique e Felipe Cordeiro. Maurício, Carlinhos, Jô e Tito. Flávio Torres e Marcos Paraná. Técnico: Fabiano Daitx.

Árbitro: Caio Vieira (RN)

Estádio: Arena Corinthians

Horário: 21h30