Corinthians x Bahia: transmissão, horário e escalações

O Corinthians recebe o Bahia neste sábado, às 19h, na Arena Corinthians, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é uma briga direta pelo G-4, mas com motivações diferentes. O time paulista precisa encerrar a fase ruim, enquanto que a equipe tricolor tenta manter a sequência invicta no torneio.

Corinthians x Bahia terá transmissão do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Ralf, Matheus Jesus e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love (Boselli) e Clayson (Sornoza).

Bahia: Douglas, Nino, Lucas, Juninho e Moisés, Gregore, Ronaldo e Flávio, Élber, Artur e Gilberto.

Os comandados de Fábio Carille estão há quatro jogos sem vencer e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Independiente Del Valle, que complicou a vida na semifinal da Copa Sul-Americana.

O Bahia está invicto há nove partidas na competição. A última derrota foi na décima rodada para o Santos por 1 a 0. De lá para cá foram nove confrontos, com cinco empates e quatro vitórias. Um dos triunfos foi o 3 a 0 em cima do líder Flamengo.

Para a partida, Carille deve mexer na equipe. Ele não contará com Junior Urso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Jesus deve ser o substituto. Danilo Avelar será poupado por cansaço muscular e dará lugar a Carlos Augusto.

No Bahia, o técnico Roger Machado não poderá escalar o atacante Lucca, que pertence ao Corinthians. A tendência é de que entre Élber em seu lugar.