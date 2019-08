Corinthians x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília, na arena em Itaquera, em duelo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

A equipe paulista inicia a rodada no sexto lugar com 24 pontos, uma posição e dois pontos à frente dos cariocas. Por isso, o jogo é encarado pelos dois lados como um confronto direto na briga pelo G6.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X BOTAFOGO?

Corinthians x Botafogo terá transmissão ao vivo do Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo. O Estado acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES

Corinthians: Walter; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (Mateus Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

Botafogo: Gatito; Marcinho, Marcelo, Gabriel, Gilson; Cícero, Bochecha, Rickson; Pimpão, Luiz Fernando, Diego Souza.

ÚLTIMOS JOGOS DO CORINTHIANS

O time comandado por Fábio Carille está invicto desde o término da pausa da Copa América, com cinco vitórias e três empates. Para a partida, o treinador não contará com Cássio e Danilo Avelar, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Entram Walter e Carlos Augusto. A única dúvida na escalação está no meio-campo: Sornoza e Mateus Vital disputam a posição.

ÚLTIMOS JOGOS DO BOTAFOGO

No Botafogo, o técnico Eduardo Barroca não contará com João Paulo, suspenso, e ainda não terá Alex Santana e Carli, que se recuperam de lesão. A dúvida na equipe também está na armação, entre Rickson e Wenderson.