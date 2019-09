Corinthians x Ceará: onde assistir ao jogo, horário e escalações

Corinthias e Ceará se enfrentam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Ceará terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Michel, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Sornoza, Everaldo e Vágner Love.

Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Valdo, Tiago Alves, João Lucas; Fabinho, Pedro Ken; Mateus Gonçalves, Thiago Galhardo e Fernando Sobral; Felippe Cardoso.

É a primeira vez nesta edição do torneio que o Corinthians joga no sábado pela manhã. Diante do Internacional, em um domingo, às 11h, o clube empatou por 0 a 0 com o Inter em uma partida com poucas chances de gol.

O Corinthians terá desfalques importantes de jogadores que estão com suas respectivas seleções como Pedrinho (seleção olímpica), Fagner (seleção principal) e Sornoza (Equador) . No primeiro amistoso da seleção olímpica, Pedrinho foi bem e marcou um dos dois gols da vitória diante da Colômbia.

O técnico Fábio Carille não revelou o substituto. As opções são Jadson ou a improvisação de Vagner Love como meia. O clube espera casa cheia, pois já vendeu mais de 36 mil ingressos. A partida marca o lançamento do terceiro uniforme do Corinthians, lançado oficialmente nesta sexta-feira. A nova camisa presta homenagem às invasões protagonizadas pela torcida ao longo da história, como no Campeonato Brasileiro de 1976 e nas conquistas dos dois Mundiais, em 2000 e 2012.