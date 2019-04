Corinthians x Ceará: como assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Corinthians e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu a primeira partida, em Fortaleza, por 3 a 1.

Onde assistir Corinthians x Ceará?

Corinthians x Ceará terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e do Sportv 2 e acompanhamento minuto a minuto do Estado. O classificado do duelo irá para um sorteio com todos os outros times assegurados na quarta fase para saber quem irá enfrentar.

O Corinthians vem de 13 jogos de invencibilidade e entrará em campo com força máxima apesar de vir de uma maratona de jogos e ter na próxima segunda-feira um jogo decisivo com o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista.

O Ceará também tem cinco jogos de invencibilidade e terá de vencer o Corinthians por mais de um gol de diferença para seguir vivo na competição. Se bater o adversário por dois de vantagem levará a decisão para os pênaltis. Três ou mais gols garante a vaga no tempo regulamentar.