Corinthians sofre com retranca, mas vence a Chapecoense no último lance com o estádio lotado

No primeiro jogo com a possibilidade da presença de 100% de público em uma partida no Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez explodir o seu torcedor no último lance do jogo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, na Neo Química Arena. O Alvinegro mereceu o resultado - batalhou o jogo inteiro contra o lanterna da competição, mas que soube muito bem marcar o time do técnico Sylvinho. No fim, aos 52 minutos do segundo tempo, Róger Guedes aproveitou desvio após cobrança de escanteio e garantiu a vitória.

O empate sem gols seria um castigo para o Corinthians, que pressionou muito o time catarinense. O goleiro Keiller fez pelo menos cinco grandes defesas durante o jogo e quase conseguiu evitar a derrota de seu time. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 44 pontos na sexta posição, cinco atrás do Red Bull Bragantino, o primeiro time no G-4 do Brasileirão. Já a Chapecoense, condenada ao rebaixamento, segue na lanterna com 13 pontos.

O Corinthians começou o jogo em cima da Chapecoense. Logo aos cinco minutos, Fagner achou Du Queiroz pela direita. O volante driblou Ignácio e chutou para boa defesa do goleiro Keiller.

Aos 13, mais uma boa chegada corintiana. Gabriel Pereira deu lindo passe de calcanhar para Fagner e o lateral cruzou para Giuliano, mas o zagueiro Ignácio conseguiu se antecipar e afastou o perigo para escanteio.

O Corinthians mantinha-se soberano em campo, mas tinha dificuldade na hora da aproximação ao gol defendido por Keiller. O time catarinense se fechava muito bem e exigia da equipe do técnico Sylvinho uma movimentação mais inteligente na tentativa de chegar ao primeiro gol.

Renato Augusto apareceu bem aos 38, quando recebeu de Róger Guedes no ataque e entrou na área em velocidade, pela esquerda. Ele puxou a marcação e ficou livre para cruzar rasteiro na pequena área - a bola cruzou limpa, mas ninguém chegou para empurrar para o gol. Na sobra, Gabriel Pereira até chegou a dominar, mas a defesa conseguiu afastar.

Para piorar, na única vez que chegou ao ataque na primeira etapa, a Chapecoense por muito pouco não abriu o placar. Aos 45, Anselmo Ramon deu bom passe para Denner na direita. Ele viu Mike na entrada da área e fez o passe - o atacante dominou e chutou colocado, no canto direito, mas Matheus Donelli se esticou todo e conseguiu resvalar na bola, que ainda tocou na trave e voltou para o goleiro.

Sylvinho voltou para o segundo tempo com Gustavo Mosquito no lugar de Gabriel. O time ficou mais solto em campo e chegou com muito perigo aos 12 minutos. Mosquito bateu escanteio bem aberto e o zagueiro Gil subiu mais que todo mundo para cabecear firme, mas Keiller conseguiu espalmar. Na sequência, novo escanteio de Mosquito e desta vez João Victor subiu sozinho e cabeceou para o chão, no canto direito, mas o goleiro da Chapecoense mais uma vez conseguiu espalmar.

A partir da metade do segundo tempo, a pressão do Corinthians passou a se tornar ineficiente. O time tentava acelerar as jogadas, mas ai a precisão ia embora. Aos 38, o Alvinegro chegou com muito perigo com Jô, que recebeu dentro da área, girou em cima da marcação e chutou firme, mas mais uma vez Keiller impediu o gol, desta vez com uma linda defesa.

De tanto pressionar pelo alto, o Corinthians chegou ao seu gol. No último lance do jogo, Gil subiu e desviou cobrança de escanteio. Róger Guedes se movimentou bem e ficou livre para marcar o seu quinto gol pelo clube, para festa da torcida alvinegra.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1x0 CHAPECOENSE

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Gustavo Mosquito), Du Queiroz (Jô), Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Adson); Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

CHAPECOENSE - Keiller; Matheus Ribeiro, Joílson, Ignácio e Busanello; Moisés Ribeiro (Alan Santos), Anderson Leite e Denner (Ezequiel); Mike (Rodrigo Silva), Anselmo Ramon (Ronei) e Kaio Nunes (Henrique Almeida). Técnico: Felipe Endres.

GOL - Róger Guedes, aos 52 minutos do segundo tempo.

JUIZ - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Anderson Ramon, Renato Augusto, Keiller, Henrique Almeida e Ezequiel.

PÚBLICO - 39.897 presentes.

RENDA - R$ 2.267.484,60.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.