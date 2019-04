Corinthians x Chapecoense: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Campeão paulista, o Corinthians deixa de lado as festividades e volta a campo para enfrentar a Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. No primeiro confronto, os catarinenses venceram por 1 a 0.

Onde assistir Corinthians x Chapecoense?

O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV, TV Globo (para São Paulo), pelo site do SporTV e pelos aplicativos SporTV Play e Globo Play. O Estado também fará minuto a minuto da partida .

O Corinthians conquistou o título do Campeonato Paulista no último domingo, derrotando o São Paulo por 2 a 1, em sua arena, e enfrenta a Chape precisando, mais uma vez, do resultado positivo, já que perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, em Chapecó. Se vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A Chape joga pelo empate.

Enquanto o Corinthians faz festa, a Chapecoense lamenta. O time do interior catarinense perdeu o título para o Avaí por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal. A Chape reclama de irregularidades na decisão.

Vale lembrar que é a última fase da Copa do Brasil antes da entrada dos times que participaram da Copa Libertadores neste ano.

