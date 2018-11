Corinthians x Chapecoense: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Corinthians e Chapecoense jogam neste domingo, às 19h, na Arena Corinthians, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo com o objetivo de escapar do rebaixamento da competição.

Corinthians x Chapecoense terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Corinthians vive situação mais tranquila, ocupa a 12ª colocação com 43 pontos e está a cinco da zona de degola. Um empate pode afastar qualquer possibilidade de queda. A Chapecoense vem de vitória sobre o Sport por 2 a 1 e está em 16º lugar, com 40 pontos, somente dois a mais do que o time pernambucano, que abre o grupo do descenso.

A partida pode ser a despedida de Jair Ventura na Arena Corinthians. Isso porque o clube está próximo de um acerto para o retorno de Fábio Carille e na última rodada a equipe paulista visitará o Grêmio em Porto Alegre.

Para a partida, Jair deverá promover duas alterações em relação ao time que perdeu para o Atlético-PR na última rodada: o lateral-esquerdo Carlos Augusto e o atacante Romero devem substituir Danilo Avelar e Mateus Vital.

Escalações de Corinthians x Chapecoense

Corinthians: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Danilo e Romero. Técnico: Jair Ventura.

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Diego Torres e Canteros; Wellington Paulista e Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira.