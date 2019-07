Corinthians x CSA: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Corinthians e CSA se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, em um confronto de dois times que entram em campo pressionados, por motivos distintos.

Corinthians x CSA terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo, Alagoas, Distrito Federal, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão e Pará) e Premiere. Os canais também passarão a partida em seus sites e aplicativos e o Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love. Técnico: Fábio Carille.

ESCALAÇÃO DO CSA

Jordi; Celsinho, Allan Costa, Luciano Castán e Rafinha; Nilton, Naldo (Jean Cléber), Jonatan Gomez e Apodi; Ricardo Bueno e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

A equipe de Fábio Carille ocupa a 10ª colocação no Brasileirão, com 12 pontos, mas entra em campo cercada de desconfiança após sucessivos amistosos em que o time ficou muito aquém do que se imaginava. O Corinthians perdeu para o Botafogo-SP e Londrina e venceu o Vila Nova, mas não conseguiu apresentar um bom futebol em nenhum dos jogos.

O CSA vive uma situação delicada. O time alagoano demitiu o técnico Marcelo Cabo e inicia a rodada na penúltima posição, com apenas seis pontos. Durante a paralisação para a Copa América, a equipe empatou em 2 a 2 com o Sport, em amistoso realizado no dia 3.