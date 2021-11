Corinthians recebe o Cuiabá e quer manter 100% de aproveitamento em casa desde a volta da torcida

O Corinthians conta com o fator casa para vencer o Cuiabá, neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Sylvinho venceu os quatro jogos desde que o estádio voltou a receber público, contra Bahia, Fluminense, Chapecoense e Fortaleza.

Depois de uma derrota frustrante para o líder Atlético-MG na última rodada do Brasileirão, o time quer voltar a vencer para encostar nos primeiros colocados e diminuir a pressão sobre o treinador. As atuações da equipe vem sendo motivo de crítica por parte da torcida.

"Nós estamos em condições diretas de buscar uma vaga direta à Libertadores, coisa que faz tempo que não consegue. Até o momento, nós éramos a segunda melhor defesa do campeonato, estamos buscando melhorias, estamos buscando o melhor deles", disse Sylvinho após a partida.

O Corinthians deve ir a campo com a mesma escalação da derrota para o Atlético-MG, à exceção do lateral esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O meia Willian, com lesão muscular na coxa, voltou a treinar com bola, mas deve seguir em tratamento.

No duelo deste sábado, a equipe vai reencontrar o goleiro Walter, emprestado ao Cuiabá até o fim deste ano. Uma cláusula contratual exige que o clube do Mato Grosso pague R$ 500 mil caso deseje utilizar o atleta no confronto entre os times. O Cuiabá já avisou que vai pagar a quantia e contar com o goleiro.

Além de Walter, os corintianos vão rever outro rosto conhecido: o lateral esquerdo Uendel. O ex-jogador do clube destacou a força da torcida alvinegra na arquibancada e explicou a estratégia da equipe para surpreender fora de casa.

"Eles vêm pressionados depois da derrota. Nós temos que tirar o ímpeto inicial que o Corinthians vai ter, dar uma segurada no jogo no início da partida e aproveitar os contra-ataques. Todo detalhe é fundamental", analisou.

O Corinthians está na sexta posição, com 47 pontos, e segue na busca para entrar no G-4 do Brasileirão. Na 11ª colocação, com 39 pontos, o Cuiabá é o time que mais empatou (15) ao lado do Ceará e perdeu apenas oito partidas na competição.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CUIABÁ

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Piton; Gabriel, Du Queiroz, Giuliano, Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Neo Química Arena

TV - Premiere FC