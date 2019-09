Corinthians x Del Valle: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

O Corinthians recebe o Independiente Del Valle nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

A partida será transmitida apenas pela internet pelo canal DAZN. O Estado fará o acompanhamento em tempo real. O time do técnico Fábio Carille tentará manter a invencibilidade na competição e, de preferência, com vitória, já que o adversário venceu todos os jogos no Equador.

O Corinthians tem quatro empates e quatro vitórias na competição. Nas quartas de final, eliminou o Fluminense com duas igualdades, 1 a 1 e 0 a 0 e avançou por causa do gol fora de casa. O Del Valle eliminou o Independiente, da Argentina, clube que tem no currículo sete conquistas da Libertadores.

Em casa, o time equatoriano tem 100% de aproveitamento, com vitórias sobre o Santa Fé (2 a 0), o Universidad Católica (5 a 0) e o Caracas (2 a 0). O Corinthians vem de duas apresentações ruins pelo Campeonato Brasileiro, com empate em casa diante do Ceará (2 a 2) e derrota para o Fluminense (1 a 0).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Preciado, León, Schunke e Segovia; Pellerano, Franco, Mera e Dájome; Sánchez e A. Cabeza.