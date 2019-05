Corinthians x Deportivo Lara: transmissão e horário do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians recebe o Deportivo Lara nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, pelo confronto de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O time alvinegro eliminou o Racing nos pênaltis na primeira fase, enquanto o rival venezuelano entrou somente agora na competição, após ser eliminado na fase de grupos da Libertadores.

TRANSMISSÃO DE CORINTHIANS X DEPORTIVO LARA

A partida será transmitida ao vivo pelo site da DAZN e o Estado fará o tempo real da partida.

Será o terceiro encontro da história entre as equipes. Os outros dois confrontos aconteceram na fase de grupos da Libertadores do ano passado. O Corinthians goleou o jogo de ida fora de casa por 7 a 2 e depois venceu novamente em Itaquera por 2 a 0.

O time alvinegro vem de vitória no Campeonato Brasileiro por 2 a 0 sobre o Athletico-PR fora de casa. Além do adversário venezuelano, o técnico Fábio Carille também está preocupado com o desgaste de seus jogadores, pois no domingo terá o clássico com o São Paulo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

ESCALAÇÃO DE CORINTHIANS X DEPORTIVO LARA

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho (Mateus Vital), Sornoza (Jadson) e Clayson; Vagner Love (Gustagol).

DEPORTIVO LARA: Montilla; Lugo, Centeno, Añez e Barón; Aponte, Di Renzo e Marcos Miers; Arrieche, Yriarte e Pérez.