Corinthians x Ferroviária: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Corinthians e Ferroviária se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Corinthians x Ferroviária terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e minuto a minuto do Estado. As equipes empataram por 1 a 1 o jogo de ida e avançará para a próxima fase quem conseguir uma vitória simples. Caso aconteça outro empate, decisão vai para os pênaltis.

O time do técnico Fábio Carille fez um jogo ruim em Araraquara, mas a boa notícia foi o retorno do centroavante Gustagol, artilheiro do clube na temporada com nove gols. Em compensação tem Cássio como dúvida.

A Ferroviária vive um bom momento na competição. Está invicta há oito jogos, sendo seis empates e duas vitórias.