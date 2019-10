Corinthians x Ferroviária: transmissão da final do Brasileiro Feminino

Corinthians e Ferroviária disputam o título do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo.

Corinthians x Ferroviária terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes e pelo Twitter da CBF.

As equipes se enfrentam pela quarta vez consecutiva em um intervalo de pouco mais de 10 dias. Nas semifinais do Campeonato Paulista, disputadas nos dias 18 e 25 de setembro, o Corinthians levou a melhor ao vencer por goleadas de 4 a 0 no primeiro jogo, e, 5 a 1 no segundo.

Já na primeira partida da final do Brasileirão, realizada no dia 22 de setembro, em Araraquara, os times ficaram no empate por 1 a 1. A equipe que vencer a grande decisão se tornará a primeira bicampeã do torneio - o Corinthians conquistou o título de 2018 e a Ferroviária de 2014.