Corinthians x Flamengo; horário, onde assistir e o que está em jogo

Corinthians x Flamengo se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se reencontram no mesmo gramado, nove dias depois de duelarem pela semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o time paulista levou a melhor.

A partida será transmitida apenas pelo Pay-per-view. O Corinthians entra em campo preocupado em se afastar da zona de rebaixamento - apenas seis pontos separam o time do Vitória, o 17º colocado. O Flamengo, além de querer a revanche, precisa vencer para se manter na briga pelo título - está quatro pontos atrás do líder Palmeiras.

O Corinthians jogará desfalcado do lateral-direito Fagner. O volante Gabriel será improvisado em seu lugar. O time entrará em campo com Cássio; Gabriel, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson.

O Flamengo não terá o goleiro Diego Alves, nem o meia Diego, machucados. O técnico Dorival Júnior deverá escalar a equipe com: Cesar; Pará, Léo Duarte, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Uribe.