Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Confrontos entre as equipes de maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, em uma partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, torneio em que os dois times contam com objetivos distintos no momento.

Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere e pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Minas Gerais). Os dois canais também vão transmitir online através de seus sites e aplicativos para celular. O Estado fará tempo real da partida.

Escalação do Corinthians:

Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Escalação do Flamengo:

Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê; Willian Arão, Cuéllar, Diego e Everton Ribeiro; Vitinho e Gabriel Barbosa.

Os dois clubes contam com jogos importantes no meio da semana, por isso, podem levar a campo um time um pouco diferente do habitual. O Corinthians enfrenta o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo tem pela frente o Emelec, do Equador, na quarta-feira, pela Copa Libertadores.

O time dirigido por Fábio Carille inicia a rodada com 15 pontos e na oitava colocação. Se vencer, a equipe alvinegra pode se aproximar do G4. Na última rodada, o Corinthians conseguiu derrotar o CSA por 1 a 0, em casa.

Já o Flamengo faz uma campanha no Brasileirão melhor, mas entra mais pressionado. O time de Jorge Jesus é o terceiro colocado da competição, com 20 pontos, mas acaba de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR. No Brasileirão, porém, a equipe rubro-negra vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o Goiás.