Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo ao duelo pela Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo fazem o clássico das duas maiores torcidas do País nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta acontecerá dia 4 de junho. Veja informações sobre venda de ingressos para a partida.

Onde assistir ao vivo Corinthians x Flamengo?

Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo na TV pelo SporTV, pela TV Globo (para todo o Brasil, menos Minas Gerais) e pelo Premiere. O jogo também será possível assistir online pelos aplicativos e sites do SporTV Play, do Premiere e o Globo Play. O Estado fará tempo real da partida.

Na fase anterior, o Corinthians despachou a Chapecoense. Perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas derrotou a equipe catarinense por 2 a 0, em casa, na volta. No Brasileirão, o time de Fábio Carille vem de um empate sem gols com o Grêmio, em Itaquera.

Já o Flamengo estreia na Copa do Brasil e passa a dividir as atenções da competição também com a Libertadores e com o Brasileiro. No torneio nacional, o Fla derrotou a Chapecoense por 2 a 1, no domingo.