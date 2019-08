Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Sul-Americana

Em momentos distintos na temporada, Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Corinthians x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O jogo da volta está marcado para ser realizado no dia 29 de agosto, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Quem passar do duelo entre paulistas e cariocas, vai enfrentar na semifinal o Independiente del Valle-EQU, que eliminou o Independiente-ARG.

O Corinthians, de Fábio Carille, está há nove jogos sem perder, entre Brasileirão e Copa Sul-Americana e no último domingo, derrotou o Botafogo por 2 a 0, em casa.

Já o Fluminense vive um momento bastante delicado. A equipe perdeu em casa por 1 a 0 para o CSA, no domingo, e o resultado causou a demissão do técnico Fernando Diniz. O time vai ser comandado pelo treinador interino Marcão, enquanto a diretoria corre em busca de um novo comandante.