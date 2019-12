Corinthians x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalação dos times

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Arena Corinthians e terá transmissão do canal Premiere.

Outras opção é assistir ao jogo online pelo site e aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Corinthians garantiu uma vaga na fase preliminar da próxima Copa Libertadores da América na rodada passada, quando venceu o Ceará no Castelão. O jogo contra o Fluminense marcará a despedida do técnico interino Dyego Coelho, que voltará ao sub-20. Tiago Nunes comandará a equipe a partir de 2020. O Corinthians está em sétimo lugar, com 56 pontos, dois a mais do que o Internacional.

O Fluminense ainda tem uma disputa nesta última rodada do Brasileirão: contra o Botafogo por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. A equipe está em 14º lugar, com 43 pontos, apenas um a mais do que o rival carioca. O Flu vem de empate sem gols com o Fortaleza no Maracanã.