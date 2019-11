Onde assistir Corinthians x Fortaleza ao vivo na TV e online

Pressionado, o Corinthians recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro pressionando somar pontos para se manter na briga pelo G6, enquanto os cearenses querem se afastar de vez da briga contra o rebaixamento.

Assistir Corinthians x Fortaleza ao vivo na TV

A partida que será disputada em Itaquera terá transmissão ao vivo pelo canal pago Premiere.

Assistir Corinthians x Fortaleza ao vivo online

O torcedor também pode assistir pelo site e aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informação das equipes

Em seu primeiro jogo após a demissão de Fábio Carille e o acerto com Tiago Nunes, o Corinthians, com 45 pontos, precisa de um resultado positivo para não ver os times do G6 disparar na frente. Na última rodada, a equipe alvinegra foi goleada por 4 a 1 pelo Flamengo. Já o Fortaleza, com 36 pontos, quer surpreender em Itaquera para afastar de vez a briga contra o rebaixamento.