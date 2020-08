Corinthians x Fortaleza é adiado a pedido da TV Globo

A quinta rodada do Campeonato Brasileiro não terá todos os jogos disputados neste final de semana. A partida entre Corinthians x Fortaleza, na Arena Corinthians, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o dia 26 de agosto, atendendo a um pedido da TV Globo.

Inicialmente, o jogo seria disputado neste domingo, às 19h, mas foi transferido para 21h30 de quarta-feira. A emissora carioca pediu o adiamento do confronto para conseguir transmitir o jogo de algum time paulista na quarta-feira para o Estado de São Paulo.

No meio da semana que vem, não haverá rodada do Brasileirão. Serão disputados os jogos de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil e apenas dois times paulistas estarão em ação e ambos na terça-feira. A Ponte Preta vai visitar o Afogados e a Ferroviária irá encarar o América-MG, em Belo Horizonte.

Com a decisão, o técnico Tiago Nunes ganha mais tempo para preparar a equipe entre o jogo do Coritiba e do Fortaleza, mas perde para o clássico com o São Paulo, que será no dia 30.

A primeira rodada teve quatro jogos adiados, inclusive um do Corinthians (contra o Atlético-GO). As outras partidas são: Botafogo x Bahia, Palmeiras x Vasco e Goiás x São Paulo.