Entenda por que o Corinthians folgará na rodada do Campeonato Brasileiro

Depois de garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana na Venezuela, o elenco do Corinthians se reapresenta neste sábado sem a preocupação de entrar em campo no final de semana. Por ter jogado na quinta-feira e o próximo compromisso da Copa do Brasil ser na terça-feira, o time alvinegro teve o jogo contra o Goiás, inicialmente marcado para sábado, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, adiado.

O confronto com o Flamengo acontecerá na terça porque na quarta-feira haverá amistoso da seleção brasileira contra o Catar. O jogo de volta contra o Deportivo Lara aconteceu no domingo por causa do sorteia da Copa sul-americana.

Com as partidas na quinta e na terça não haveria como entrar em campo no sábado ou no domingo. Sem tempo hábil para a recuperação dos jogadores, a CBF adiou a partida do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O duelo com o Goiás não tem data marcada ainda, mas deverá acontecer somente depois do término da Copa América.

A delegação corintiana desembarca da Venezuela na sexta-feira após vitória por 2 a 0 e iniciará o período de treinos para enfrentar o Flamengo no sábado. O time alvinegro perdeu o jogo de ida por 1 a 0 na arena em Itaquera e precisará reverter o placar em duelo marcado para o Maracanã.

Tanto no jogo contra o Deportivo Lara quanto na partida contra a equipe carioca, o Corinthians não terá Pedrinho e Mateus Vital, convocados para a seleção olímpica. Também ganhou como dúvida o lateral-direito Fagner, que sentiu dores na coxa esquerda contra o Deportivo Lara e passará por exames no sábado.

A partida contra o Flamengo será a última de Cássio e Fagner antes da apresentação na seleção brasileira. Os dois disputarão a Copa América e desfalcarão a equipe de Carille nos confrontos contra Cruzeiro e Santos, ambos fora de casa pelo Brasileirão.